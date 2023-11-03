Bakan Bak'tan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dair açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "(KYK yurdundaki asansör kazası) Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek"

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