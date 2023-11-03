Dolar haftayı rekorla kapattı
Döviz kurları sınırlı yükselişini bugün de sürdürdü. Dolar haftanın son işlem gününü 28,41 TL'den kapatırken, Euro ise 30,43 TL'den haftayı kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 17:55, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 18:40
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,3510
|28,3520
|28,4100
|28,4110
|Avro
|30,1500
|30,1510
|30,4350
|30,4360
|Sterlin
|34,4240
|34,5410
|34,9620
|35,0000
|İsviçre Frangı
|31,2600
|31,4170
|31,4750
|31,6230
|ANKARA
|ABD Doları
|28,3210
|28,4010
|28,3800
|28,4600
|Avro
|30,1100
|30,1900
|30,3950
|30,4750
|Sterlin
|34,3640
|34,5740
|34,9020
|35,1120