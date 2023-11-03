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Altının gramı 1.815 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.815 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 10:46, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 10:47
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Altının gramı 1.815 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1.810 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 primle 1.815 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.990 liradan, Cumhuriyet altını 12.200 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.988 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisinin altına olan talebi desteklediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Dünya genelinde merkez bankalarının bir süredir devam eden sıkılaştırıcı adımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin güçlenmesi, politika yapıcıları daha temkinli hareket etmeye iterken, enflasyondaki yavaşlamaya karşın iş gücü tarafının hala güçlü kalması yatırımcıların karar alma süreçleri üzerinde etkili oluyor.

Bugün ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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