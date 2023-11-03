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TBMM'ye ziyaretçi girişi için yeni nizamiye oluşturulacak

TBMM'de yoğunluk ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak ziyaretçilerin araçla giriş yapabileceği yeni nizamiye oluşturulacak, Çankaya kapı yalnızca protokol girişleri için kullanılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 11:06, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 11:07
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TBMM'ye ziyaretçi girişi için yeni nizamiye oluşturulacak

TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu, İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay başkanlığında toplandı.

Toplantıda Meclis'teki güvenlik önlemleri ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Alınan kararlar kapsamında Meclis çalışanlarına ve milletvekilleri danışmanlarına yeni araç giriş kartları verilecek. Araç giriş kartlarının görselleri de değişecek.

Ayrıca Meclis'teki ziyaretçi yoğunluğu ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak yeni nizamiye oluşturulacak.

Yeni nizamiye, Meclis'in Dikmen kapı girişinin yanında bulunan otopark bölümüne inşa edilecek. Bu kapıdan ziyaretçiler araçlarıyla giriş yapabilecek. Ziyaretçiler, diğer kapılardan araçla giriş yapamayacak.

Meclis'in Çankaya kapısı ise protokol ve milletvekili girişi olarak kullanılacak.

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