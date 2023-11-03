Öğretmenler 'Haydi kızlar okula' dedi, 16 çocuk yeniden okullu oldu

Merkez Kayapınar ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine sınır olan Kaldırım Mahallesi'ndeki Kaldırım İlkokulu/Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başında 26 kız çocuğunun okula gelmediğini tespit etti.

Çocukların çeşitli gerekçelerle okula gönderilmediğini öğrenen okul idarecileri ve öğretmenler, onları eğitime kazandırmak için "Haydi Kızlar Okula Projesi"ni hazırladı.

Öğretmenlerden 4'ü taşımalı eğitimle gelen 5 mahalledeki öğrencilerin okuduğu okulda ikna ekipleri oluşturuldu. Öğretmenler, çocuklarını okula göndermeyen aileleri evlerinde ziyaret etti, aile fertleriyle tek tek görüşerek onlara eğitimin ve kız çocuklarının okumasının önemini anlattı.

Eğitim neferlerinin bu çabası sayesinde aileleri ikna edilen 16 kız çocuğu yeniden okullu oldu. 10 kız çocuğunun daha eğitime kazandırılması için öğretmenlerin aileleri ziyareti sürüyor.

- "Öğretmenlerimiz kapı kapı dolaşarak velilerimizi ikna ediyor"

Müdür Mehmet Aydın, AA muhabirine, okullarında okuyan 385 öğrenciden 150'sinin taşımalı eğitim gördüğünü söyledi.

Okula devam etmeyen öğrencileri belirleyip onları eğitime yeniden kazandırmak için çalışma yürüttüklerini anlatan Aydın, öğrencilerin tarlada çalışmak veya hayvanlara bakmak için ya da ailelerine işlerinde destek olmak için okula gelmediğini öğrendiklerini belirtti.

Kız öğrencilerin okuyup meslek sahibi olup ailelerine de destek olmak istediğini anlatan Aydın, "Öğretmenlerimiz kapı kapı dolaşarak velilerimizi ikna ediyor. Şu ana kadar 16 kızımızı okula kazandırdık. Çalışmalarımız devam etmekte. Okula gelen öğrencilerimiz çok mutlu ve sevinçliler. Bu öğrencilerimizin hedefleri var. Kimi öğretmen olmak istiyor kiminin hayalinde doktor olmak var. Onların gözündeki ışıltıyı görünce çok mutlu oluyoruz. Okumayan bütün kız öğrencilerimizi okula kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Özellikle ikna çalışmasında kadın öğretmenlerin olmasını istediklerini dile getiren Aydın, okula kazandırdıkları öğrencilerin çok da başarılı olduklarını ifade etti.

Aydın, okula devam etmeyen her kız çocuğu için aileleri ziyaret ettiklerini, ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

- "Anneler bizi görünce seviniyor"

İngilizce öğretmeni Deniz Şimşek ise ailelere ziyaretlerinde okumanın ne kadar önemli olduğunu anlattıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Anneler bizi görünce seviniyor. Yaşadıkları zorluklardan sonra kızlarının da aynı hayatı yaşamasını istemiyorlar. Kızlarının mesleklerini kazanıp kendi ayakları üzerinde durmalarını istiyorlar. Çok şükür başarıyoruz. Çoğu öğrencimizi okula kazandırdık. Köyümüzde okumayan öğrenci kalmayana kadar durmayacağız."

- "Öğretmen olup anneme ve babama destek olmak istiyorum"

Okula kazandırılan 11 yaşındaki Zeynep Demiray, anne ve babasının ev ve tarla işleri nedeniyle okumasına sıcak bakmadığını belirterek, okuyup öğretmen olmak istediğini söyledi.

5. sınıf öğrencisi Demiray, "Öğretmenler eve geldi, annem ve babamla konuştu. Birlikte çay içtiler. Ondan sonra annem ve babam okula gitmemi istedi, okula geldim. Arkadaşlarımı, okulumu ve öğretmenlerimi çok seviyorum." dedi.

12 yaşındaki Meryem Balyüz de öğretmenlerin desteği sayesinde okula başladığını belirterek, anne ve babasının başta okumasını istemediğini, ablasıyla tarlaya çalışmaya gittiğini söyledi.

Öğretmenlerinin çabası ile okula geldiğini belirten Balyüz, "Okulumu çok seviyorum. Öğretmen olup anneme ve babama destek olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Ben okumadım, onlar okusun"

Çocuğu okula kazandırılan, 3'ü kız 4 çocuk annesi Emine Demirel, önceleri kızlarının okumasından yana olmadığını, öğretmenlerin görüşmesi sonucu kızının okula gitmesine izin verdiklerini belirtti.

Demirel, duygularını şöyle dile getirdi:

"Ben okumadım, onlar okusun, meslek sahibi olsun, hayatını kurtarsın. İmkanımız olmadığı için göndermiyorduk. Öğretmenleri rica etti, sonra okula gitti. Öğretmenlerimiz ev ev geziyor. Kız çocuklarının okumasını istiyor. Kendilerine teşekkür ediyorum."