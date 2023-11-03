Şırnak'ta şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Kasrik beldesi Koçbeyi Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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