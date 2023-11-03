Engin ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili 'suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24'ünü gözaltına almıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan şüphelilerin kilit isimlerinden Dilan ve Engin Polat çiftinin ifadelerinin alınma işlemlerine ise akşam saat 17.20 sıralarında başlandığı belirtildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfalık soru hazırlandığı öğrenildi.