Bakan Yumaklı paylaştı: Türkşeker 115 sürekli işçi alacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 115 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 13:43, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 13:43
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesine işçi alımına dair paylaşımda bulundu.
Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere
çeşitli branşlarda toplam 115 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz.
@turksekeras
Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak.
Hayırlı, uğurlu olsun.