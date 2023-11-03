Kırşehir'de FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütte "mahrem abla" olarak görev yaptığı iddiasıyla 7 yıldır aranan R.K'yi, kent merkezinde bir ikamete düzenlenen operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.