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Küresel gıda fiyatları 30 ayın en düşük seviyesine indi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağlar, tahıl, et ve şeker ürünlerindeki gerilemenin etkisiyle ekimde son 30 ayın en düşük seviyesine indiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 14:30, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 14:37
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Küresel gıda fiyatları 30 ayın en düşük seviyesine indi

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düşerek 120,6 puan oldu. Endeks, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Küresel gıda fiyatlarının ekimde yeniden bitkisel yağlar, tahıllar, et ve şeker öncülüğünde düşüş göstermesi dikkati çekti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda palm yağı küresel fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,7 geriledi. Endeks, bir yıl önceki seviyesinin yüzde 20,7 altına indi.

Tahıl Fiyat Endeksi, pirinç ve buğday fiyatlarında gerilemenin etkisiyle aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 17,9 düştü.

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'da üretim beklentilerin iyi olmasıyla ekimde eylüle göre yüzde 2,2 düşerek, aylık art arda düşüşünü dördüncü aya taşıdı. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 3,4 geriledi.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi 9 ay art arda yaşanan düşüşlerin ardından 2,4 puan artarak 111,3 puana yükseldi.

FAO açıklamasında, küresel süt tozu fiyatlarının özellikle Kuzeydoğu Asya'dan gelen ithalat talebindeki artışlar nedeniyle en fazla artan ürün olduğu hatırlatıldı.

Et Fiyat Endeksi de ekimde yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı.

FAO, bu yıl küresel tahıl üretimine ilişkin tahminini önceki yıla göre yüzde 0,9 artışla 2,819 milyar ton olarak korudu.

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