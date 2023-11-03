Belediyelerden İsrail ürünlerine boykot kararı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'e yönelik boykot kararı alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "Boykotta biz de varız! Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların işletmelerimizde satışları durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesisler ve sosyal markette, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesinin yurt genelindeki boykot çağrılarına sessiz kalmadığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyemize ait tesislerimizde ve sosyal marketimizde İsrail destekli ürünlerin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden İsrail'e destek veren firmalara boykot

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsrail'i destekleyen markaların işletmelerinde satışının ve dağıtımının yasaklandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Sosyal marketlerimizde boykot var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait tesislerimizde ve sosyal marketlerde İsrail destekçisi firmaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bursa'da belediyelerden İsrail menşeli ürünlere boykot kararı

Bursa'da 3 belediye, İsrail menşeli ürünlere boykot kararı aldı. Belediyelerin yaptığı açıklamada tesislerinde İsrail'e ait markaların satılmayacağı açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi, İsrail menşeli ürünlere boykot kararı aldı. Belediyelere ait tesislerde İsrail'e ait markaların satılmayacağı belirtilirken Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Burfaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal tesislerimizde boykot var. Sosyal tesislerimizde İsrail menşeli ürünler satılmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı durduruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" mesajıyla boykotta yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların sosyal tesislerimizde satışı, saldırıların ilk gününden itibaren durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.