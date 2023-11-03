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Tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesabına aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 47 milyon 185 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 15:07, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 15:08
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Tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesabına aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 17 milyon 498 bin 149 lira Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği, 15 milyon 629 bin 506 lira Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi, 9 milyon 357 bin 345 lira Uzman Eller Projesi Desteği, 4 milyon 700 bin lira Düve Alım Desteği olmak üzere toplam 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı duyuruldu.

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