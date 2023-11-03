Gençlik Bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, üniversitede okuyan gençlerin mezun olduktan sonra iş bulamadıklarını, fırsat bulmaları halinde yurt dışına gitmeyi tercih ettiklerini savundu.

Gençlerde işsizlik oranının 2022 yılında 19,4 olduğunu belirten Kırkpınar, "Türkiye, AB içinde genç işsizliğin en yüksek olduğu ülkelerden birisi. TÜİK'in gençler arasında yaptığı yaşam memnuniyeti araştırmasına göre gençlerimiz mutsuz. 18 ile 24 yaş arası grupta kendisini mutlu beyan edenlerin oranının 2022 yılında yüzde 47,9 olduğu görülüyor." dedi.

Gençlerin ekonomik koşullar nedeniyle bunalım yaşadığını iddia eden Kırkpınar, gençlerin korunmasının devletin temel görevleri arasında yer aldığını bildirdi.

Kırkpınar, gençlerin en büyük sorununun "muhatap görülmemeleri" olduğunu, devleti yönetenlerin gençlerin ne istediğini önemsemelerinin doğru olacağını dile getirdi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, öğrenci yurtlarıyla ilgili Bakanlığın hedefinin AB standartları olması gerektiğini söyledi.

Özellikle son günlerde yaşanan olumsuzlukların önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Temurci, şunları kaydetti:

"Özellikle yurt asansörlerinin bakımı için gelen insanların sadece imza atıp gittiğini biliyorum. Sizin hassasiyetinizi de anlıyorum ama mutlaka bu işin yapılıp yapılmadığının kamera kayıtlarıyla tespit edilmesi gerekir. Devlete emanet edilen bu çocuklar, devletindir. Gençler, özellikle yurtlarla muhatap bulamamaktan şikayetçiler. Bunun nedeni de orada yöneticilik yapan kişilerin mesleki eğitim almamış olmasıdır. İletişim becerileri çok gelişmemiş. Dolayısıyla yurtlarda görev yapan insanların böyle bir eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum."

- "Gençlerin gelecek kaygısı çok yüksek"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, gençlerin en büyük sorununun işsizlik olduğunu, bundan dolayı gelecek kaygısı yaşayanların sayısının oldukça fazla olduğunu savundu.

Düşüncenin özgürce paylaşılamadığı ve kaynakların adil şekilde dağıtılmadığını düşünen gençlerin olduğunu söyleyen Arı, şunları ifade etti:

"Bu, AKP iktidarının yarattığı bir sorundur. Yaşanan sorunların sebebi AKP iktidarıdır. Yetişkin gençlerimiz, bulduğu ilk fırsatta yurt dışına gitmeyi tercih ediyor. Oysaki Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevi gençleri yurt içinde tutmak olmalı. Bir ülkede iktidarın yarattığı tabloda gençlerimiz çareyi yurt dışında arar oldu. Bugün ülkede hakim, savcı sınavında dahi torpilin yapıldığı bir dönem yaşıyoruz. Torpilin yoksa liyakatin öneminin olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Gençlerin gelecek kaygısı çok yüksek."

Madde bağımlılığı konusunda da önlem alınması gerektiğini belirten Arı, "Uyuşturucu kullanma yaşının oldukça düştüğünü görüyoruz. Devlet olarak siz de izliyorsunuz fakat devletin görevi bu süreçte izlemek değil müdahale etmektir. Her hafta bir mahallede uyuşturucuya bağlı ölümler yaşıyor. Son noktada yapılan operasyonlar yaşananlara çare olmuyor." dedi.

HEDEP Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, sorunlarla yüzleşmenin ve yeni yaşamı inşa etmenin tam zamanı olduğunu ancak hükümetin sorunların çözümü için direnmeye devam ettiğini ileri sürdü.

Gençlerin "yeterli sosyal imkanların oluşturulmaması, kötü barınma koşulları, yoksulluktan dolayı bunalım yaşadığını" iddia eden Altın, "İntihar olayları gençler arasında gittikçe yükseliyor. Bu artan olaylara yönelik Bakanlığın nasıl bir çalışması var? Halihazırdaki 400 psikolog gençlerin sorunlarını çözme noktasında yeterli midir? Atama bekleyen pek çok psikolog varken istihdam edilmek için psikologlar neyi bekliyor? Her yurda bir psikolog görevlendirmenin önündeki engel nedir? Bunlar, konuşulması gereken konulardır." dedi.

- "Milli hedeflerimize gençler sayesinde ulaşacağımıza inanıyoruz"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Atatürk'ün "Çocuklarınıza, Türkiye'nin istiklalinde kendi benliğine, milli benliğine ve milli ananelerimize düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir." öğüdünü anımsattı.

Gençlik politikalarının bu anlayış bütünlüğü içinde ele alınması gerektiğini belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Biz gençliği harflerle tanımlamıyor, hepsini istikbalimizin güvencesi, Türk gençliği olarak kabul ediyoruz. Gençliğe yapılacak yatırımın, Türkiye'nin geleceğine yapılan en önemli yatırım olduğuna inanıyoruz. Milli hedeflerimize gençler sayesinde ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle gençliğin sorunlarına duyarsız kalmamız, onlara kulak tıkamamız ve hayatın kaotik şartlarında sahipsiz bırakmamız söz konusu olmayacaktır. Düşüncesi, siyasi ve ideolojik aidiyeti ne olursa olsun Türk gençliği bizim parlak yüzümüzdür.

Gençlerimizin, düşünülmeyeni düşünerek, yapılmayanları yapmayı başararak ülkemizin güçlü yarınlarını hazırlayacaklarına inancımız tamdır. Amacımız istihdam edilebilirliği yüksek, eğitimli, sağlıklı, yüksek ahlak ve seciye sahibi, Türk kültür ve değerlerini özümsemiş, evrensel düzeyde iddia ve sorumluluk sahibi bir gençliktir. Şahsiyetli olmayı, insan olmanın ön şartı gören, peşin hükümlerin tuzağından, ön yargıları ve prangalarından kurtulmuş, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir gençlik hedefimizdir."

- "Fırsat eşitliği temelinde kaliteli eğitimi sağladık"

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ekonomik ve sosyal hayatın her kademesinde ve karar alma süreçlerinde gençlerin yer alacağını belirterek, gençlerin geleceğin güvencesi olduğuna hep inandıklarını söyledi.

AK Parti'nin gücünü ve dinamizmini gençlerden aldığını, gençleri yarının teminatı gördüklerinin altını çizen Kılıç, "Çağımıza yön veren, tüm gelişmelerden haberdar, bilgiyi kullanan ve insanlık adına üretken çözümler ortaya koyan gençliğimizi her anlamda desteklemek temel ilkemiz olmaya devam edecektir. Gençlerimizi ve Türkiye'nin ikinci yüzyılını, gıpta edilecek bir istikbale dönüştüreceğiz inşallah. Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacaktır." dedi.

Kılıç, gençlerin arasında ayrımcılığın ve dışlanmanın en açık aracı olan üniversiteye girişte uygulanan katsayı adaletsizliğine son verildiğini söyledi.

Her ilde üniversite kurulmasını sağlayarak yükseköğretim kurumlarının sayısını 208'e çıkarmayı başardıklarını vurgulayan Kılıç, "Gençlerimizin üniversite öğrencisi olma hayalini gerçeğe taşıdık. Onlara fırsat eşitliği temelinde kaliteli eğitimi sağladık. Devletimizin öğrencilerimize yönelik yaptığı mali düzenlemelerle daha iyi bir eğitim, daha iyi bir barınma, daha iyi bir beslenme alanlarında kısa ve uzun vadede pozitif katkı sağlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.