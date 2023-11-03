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İletişim Başkanlığından '21. Yüzyılın Parlayan Yıldızı: Türk Devletleri Teşkilatı' kitabı

Kitap, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'ne özel hazırlandı- Kitabın takdim yazısını kaleme alan Cumhurbaşkanı Erdoğan:- "Türk Devletleri Teşkilatı olarak biz güçlü olursak Türk dünyası güvende olacak, biz birlik olursak teröre, Türk ve İslam düşmanlığına karşı mücadelemiz sağlam olacak ve bütün mazlum coğrafyaların sesi dünyada daha gür duyulacaktır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 16:56, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 16:57
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İletişim Başkanlığından '21. Yüzyılın Parlayan Yıldızı: Türk Devletleri Teşkilatı' kitabı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'ne özel "21. Yüzyılın Parlayan Yıldızı: Türk Devletleri Teşkilatı" kitabı hazırlandı.

Takdim yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı kitap, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleriyle geçmişten bugüne dostluk ve kardeşlik bağları ile perçinlenen ilişkilerini, ekonomiden kültüre, ulaşımdan enerjiye, sağlıktan eğitime, medyadan bilim ve teknolojiye kadar birçok alanda detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleri arasında gelişen işbirlikleri ile Türk Devletleri Teşkilatının tarihçesi ve organizasyon yapısının anlatıldığı "21. Yüzyılın Parlayan Yıldızı: Türk Devletleri Teşkilatı" kitabında, salgın, İkinci Karabağ Savaşı ve yüzyılın felaketi 6 Şubat depremleri dönemlerinde Türk devletleri ve halklarının gösterdiği insani dayanışmaya da yer veriliyor.

Türk Devletleri Teşkilatı ile Türkiye'nin teşkilata üye ülkelerle ilişkilerine dair kaynak eser niteliğindeki çalışma, "Bir Organizasyon Olarak Türk Devletleri Teşkilatı", "Ortak Geçmiş Güçlü Gelecek-İş Birliği Alanları", "Zor Günlerde Hep Birlikte" başlıklarının yer aldığı 3 bölümden oluşuyor.

- "Türk devletleri ile Türkiye Yüzyılı'nda hep birlikte daha güçlü olacağımıza canıgönülden inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın takdim yazısında, aynı kökten, aynı tarihten ve kültürden gelinen, acıda da sevinçte de beraber olunan Türk halkları ve devletleriyle ilişkilerin ve işbirliği alanlarının her geçen gün daha da gelişmeye, güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

Türk devletleri arasındaki bağların güçlenmesi ve ortaklıkların çoğalmasında, Türk halkları arasındaki dayanışmanın artmasında büyük payı olan yapıların başında Türk Devletleri Teşkilatının geldiğine işaret eden Erdoğan, siyasi, beşeri ve ekonomik ilişkiler üzerinde yükselen bu yapının giderek güçlendiğini, Türk halkları arasındaki tarihi bağların ve duygudaşlığın artmasına dönük işbirliklerinin her geçen gün çoğaldığını kaydetti.

Bu doğrultuda Türk Devletleri Teşkilatı olarak uluslararası ve bölgesel sorunlarda ortak tavır alıp müşterek sorunlara çözümler ürettiklerini aktaran Erdoğan, teröre, Türk ve İslam düşmanlığına karşı birlikte mücadele ettiklerini bildirdi.

Siyasi ve stratejik işbirliklerin her geçen gün arttığı üye ülkeler olarak ekonomiden politikaya, kültürden turizme, eğitimden spora kadar birçok alanda bu işbirlikleri artırmaya dönük faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm bu ortaklıkların çok daha ötesinde büyük bir gönül köprüsü kurduğumuz Türk dünyasıyla kederde ve sevinçte de birlik oluyoruz. Teşkilat üyesi ülkelerin, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız, 'asrın felaketi' olarak adlandırdığımız Kahramanmaraş depremlerinin ardından yardım çağrımıza hızla cevap vermesi, sevinçte ve kederde nasıl birlik olduğumuzu bir kere daha gösterdi. Bu büyük deprem felaketinde arama-kurtarmadan sağlığa ve konaklamaya kadar her konuda pek çok vasıtayla yanımızda olan soydaşlarımız, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kıymetli bir çaba sarf etti. Türkiye'nin bu zor günlerinde gösterilen dayanışma, merhum Kazak yazar ve düşünür Mustafa Çokay'ın 'Her Türk'ün iki vatanı vardır: Birincisi kendi doğduğu topraklar, ikincisi Türkiye'dir.' sözünün doğruluğunu bir kez daha böylelikle ispat etmiş oldu.

Bu nedenlerle kuruluşundan bu yana geçen 14 yılda, devletler arası işbirliğine dayalı bir disiplinle var gücüyle çalışan Teşkilatımızın, her yıl bir adım daha ileri gideceğine inancım tamdır. Türk devletleri olarak tarihi, kültürel bağlarımızı derinleştirmek; siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilerimizi daha da büyütmek ve ortaklıklarımızı çoğaltmak, en önemli amaçlarımızdandır. Çünkü biz güçlü olursak Türk dünyası güvende olacak, biz birlik olursak teröre, Türk ve İslam düşmanlığına karşı mücadelemiz sağlam olacak ve bütün mazlum coğrafyaların sesi dünyada daha gür duyulacaktır."

Üye ülkelerin oluruyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak dahil edilmesinin de gelecekte bütün Türklerin ve insanlığın sesi olacaklarının önemli bir göstergesi olduğuna işaret eden Erdoğan, "Büyük bir ortak geçmişe ve tarihe sahip olduğumuz Türk devletleri ile Türkiye Yüzyılı'nda hep birlikte, daha güçlü olacağımıza, geleceğe sağlam ve emin adımlarla yürüyeceğimize canıgönülden inanıyorum. Türk devletleri olarak birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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