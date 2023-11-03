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Bakan Göktaş'tan 'Sakla Beni' dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sakla Beni" isimli televizyon dizisinde çocuklarla ilgili ihmal ve istismar şüphesi uyandırabilecek bazı sahnelerle ilişkin, dizi yayınlanmadan önce RTÜK'e başvurduklarını, böyle bir senaryoda çocukların kullanılmasını kesinlikle tasvip etmediklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 18:00, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 18:02
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Bakan Göktaş'tan 'Sakla Beni' dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, dün akşam televizyon ekranlarında yayınlanan "Sakla Beni" adlı dizide, çocuklarla ilgili kamuoyunda da eleştirilere sebep olan sahnelere ilişkin açıklama yaptı.

Dizide yer alan bir bölümde çocukların psikolojik iyilik hallerini gözetmeyen sahnelere yer verildiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Söz konusu sahnelerin çocuğa yönelik ihmal ve istismar şüphesi uyandırabileceği ve bu kapsamda RTÜK uzmanları tarafından değerlendirilmesi yönündeki talebimiz ise dizi henüz yayınlanmadan 23 Ekim 2023 tarihinde RTÜK'e iletilmiştir.

Çocuklarımızı her türlü ihmal, şiddet, istismardan koruma noktasında medyayı önemli paydaşlarımızdan biri olarak gördüğümüzü her fırsatta ifade ederken böyle bir senaryoda çocuklarımızın kullanılmış olması kesinlikle tasvip etmediğimiz ve kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Toplumun geneline hitap eden medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin önlenmesi hususunda bir kere daha tüm medya kuruluşlarımızı gerekli hassasiyeti göstermeye ve sorumlu davranmaya davet ediyorum."

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