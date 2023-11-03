İran'da, Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşması meydanlarda canlı yayınla verildi

İran'ın başkenti Tahran'da birçok meydana, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşmasını canlı yayınlamak için büyük ekranların bulunduğu platformlar kuruldu.

Tahranlılar, kurulan büyük ekranlardan Nasrallah'ın konuşmasını canlı dinlemek için başkentteki meydanlarda toplandı.

Veliasr Kavşağı'ndaki Şehir Tiyatrosu önüne kurulan platformun önünde buluşan Tahranlılar, Filistin ve Hizbullah bayrakları taşıdı.

Nasrallah'ın konuşması başlamadan önce meydanda marş ve şiirler okundu, adım adım İsrail'in işgal süreçleri anlatıldı.

Konuşmayı dinleyen Tahranlılar, daha sonra tekbir getirerek "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun İngiltere" şeklinde sloganlar attı.

Meydana kurulan Kubbetüs Sahra minyatürü içinde de Filistin'deki durumu anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Tahran'daki bir diğer toplanma yeri ise İmam Hüseyin Meydanı oldu. Meydanda toplanan kalabalık Filistin ve Hizbullah bayraklarının yanı sıra Filistin'deki durumu gösteren fotoğraflar taşıdı.

Hizbullah lideri Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez bugün video konferans aracılığıyla bir konuşma yapmıştı.