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'İYİ Partiyi milletimizin tercihine sunmak üzere yeniden kuruluş ayarlarımıza döndük'

"Yerel seçimlerden başlayarak bu ülkenin üçüncü bir seçeneğini yani İYİ Partiyi milletimizin tercihine sunmak üzere yeniden kuruluş ayarlarımıza döndük. Çünkü biz onun için kurulmuştuk"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 18:45, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 18:39
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'İYİ Partiyi milletimizin tercihine sunmak üzere yeniden kuruluş ayarlarımıza döndük'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yerel seçimlerden başlayarak bu ülkenin üçüncü bir seçeneğini yani İYİ Partiyi milletimizin tercihine sunmak üzere yeniden kuruluş ayarlarımıza döndük. Çünkü biz onun için kurulmuştuk." dedi.

Akşener, kentteki bir otelde düzenlenen "Kütahya Teşkilat Buluşması"nda yaptığı konuşmada, İYİ Parti için seçmenin velinimet olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren, gelir dağılımında adaletsizlik olduğunu savunan Akşener, "İki haftadır şahit olduklarımdan sonra ki ben sokaktayım, ben insanların içindeyim ama her gün bir şey öğreniyorum. Gençlerle ilgili öğrendiklerimden ve onları derinleştirdikten sonra geldiğim nokta şudur: Diyorum ki 'Ya Rabb'im bu ülkeyi yönetmeyi bizlere nasip eyle." ifadesini kullandı.

Akşener, İYİ Partinin güçlü kadrolara sahip olduğunu anlattı.

Yerel seçim hazırlıklarına ve hedeflerine değinen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yerel seçimlerden başlayarak bu ülkenin üçüncü bir seçeneğini yani İYİ Partiyi milletimizin tercihine sunmak üzere yeniden kuruluş ayarlarımıza döndük. Çünkü biz onun için kurulmuştuk. Eğer belediyelerimizde doğru ulaşabilirsek, milletimize ulaşabilir, kendimizi anlatabilirsek, ben iddia ediyorum aday olmuş arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu milletimizin tensipleriyle, teveccühüyle kazanacaklar. Hırsızlık yapmadan, yandaş kayırmadan, kendisini zenginleştirmeden, çalmadan çırpmadan, çaldırmadan, ahlaklı davranarak, 'iyi' belediyeciliği ve sosyal belediyeciliği hayata geçirerek örnek olacak arkadaşlarımız. Biz inşallah İYİ Parti olarak bu hür ve müstakil olarak girdiğimiz belediye seçimlerinde Allah'ın izni, Cenabıhakk'ın inşallah nasibi, milletimizin teveccühüyle adaylarımız belediyeleri alacak ve biz o belediyelerde öncelikle helal kazancın ne kadar önemli olduğunu ve 'iyi' belediyeciliğin nasıl olduğunu milletimize göstereceğiz."

Meral Akşener, 2028'de ülkeyi kendilerinin yöneteceğini ifade etti.

Türkiye'nin yarısından fazlasının şu anda asgari ücret ile 15 bin lira arasında maaşla çalıştığını dile getiren Akşener, "Bu ülke böyle yönetilemez, bu böyle sürdürülemez. Bakın bizi bölemediler ama zengin ile fakir arasındaki fark o kadar açıldı ki o gençler aradaki bu korkunç farkı gördükleri süre içerisinde önce bu ülkeye olan bağlılıkları gidecek, sonra bu ülkeyle ilgili hayalleri gidecek. Ondan sonra da ülkeden gitmek isteyecekler." diye konuştu.

Akşener, konuşmasının ardından partisinin Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Tekdemir'i tanıttı.

Partisinin Kütahya İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Akşener, Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, Zafer Meydanı'nda partisinin standına uğradı.

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