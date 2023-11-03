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Bakan Özhaseki: Ezanın okunmasının bir tek şartı var, o da güçlü olmak

"Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada ayakta kalmanın, bağımsız olmanın, bayrağın dalgalanmasının, ezanın okunmasının bir tek şartı var, o da güçlü olmak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 19:52, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 21:31
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada ayakta kalmanın, bağımsız olmanın, bayrağın dalgalanmasının, ezanın okunmasının bir tek şartı var o da güçlü olmak." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yararlanacağı "Dost Eli Mağaza ve Market"in açılış törenine katıldı.

Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'de sosyal belediyeciliğin önemli olduğunu belirterek "önce hizmet ve sosyal belediyecilik" deyip, her zaman insanların yanında olduklarını söyledi.

Anadolu'da tarih boyunca birçok milletin yaşadığını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu coğrafya zor bir coğrafya. Burada binlerce yıl kalmış bir devlet, bir millet yok. Bunu bilin. Buraya bazı tarihçiler 'gelgeç coğrafyası' da diyor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada ayakta kalmanın, bağımsız olmanın, bayrağın dalgalanmasının, ezanın okunmasının bir tek şartı var, o da güçlü olmak. Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir. Güçlü olmazsanız sizi yaşatmazlar. Bir taraftan PKK'yı başınıza sararlar, bir taraftan FETÖ'yü sararlar, başka türlü sıkıntılar çıkarırlar. Ülkeyi bölmek için her şeyi yaparlar."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da yaptıkları hizmeti "paranın geçmediği market" olarak nitelendirdi.

Sosyal belediyecilik alanında birçok ilke imza attıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, hizmetlerine devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından marketin açılışı yapıldı.

Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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