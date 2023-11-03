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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit

"Bizi test etmeyin. Bu size pahalıya mal olur. Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 20:28, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 21:09
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki savaşa müdahil olmama konusunda, "Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur." diyerek tehdit etti.

Netanyahu, Gazze ve Lübnan sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında Nasrallah'ın açıklamalarına karşılık verdi.

"Kuzey (cephesi) konusunda düşmanımıza tekrar ediyorum." diyen Netanyahu, "Bizi test etmeyin. Bu size pahalıya mal olur. Bu hatanın, sizin hayal bile edemeyeceğiniz bedeli olur." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "geçici ateşkese" ve Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm gücümüzle devam ediyoruz. Rehinelerin serbest bırakılmasını içermeyen geçici ateşkesi reddediyoruz."

Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yakıt girişinin yanı sıra para transferine de izin vermediklerini sözlerine ekledi.

- Nasrallah'tan "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık" mesajı

Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez bugün video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmişti.

"Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz."diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.

Nasrallah, "Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı." ifadeleriyle çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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