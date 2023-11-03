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İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: - "Yaralıları taşıyan ambulansların hareketini Uluslararası Kızılhaç Komitesine, Mısır'a ve tüm dünyaya iletişim kanalları ve medya aracılığıyla bildirmiştik ancak işgal tüm küstahlığıyla suçunu işledi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 21:20, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 21:38
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İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şifa Hastanesi'nin giriş kısmını ve ambulansları bombalaması sonucu 13 Filistinlinin öldüğünü, 26 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusunun, Şifa Hastanesi'nin girişinde çok sayıda yaralıyı tedavi için Mısır'a doğru götürecek ambulanslara gerçekleştirdiği saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi şehit oldu, 26 kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Yaralıları sevk edecek ambulansların hareketinin tüm dünyaya bildirildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaralıları taşıyan ambulansların hareketini Uluslararası Kızılhaç Komitesine, Mısır'a ve tüm dünyaya iletişim kanalları ve medya aracılığıyla bildirmiştik ancak işgal tüm küstahlığıyla suçunu işledi."

Açıklamada, İsrail'in sağlık personelleri ve ambulanslara yönelik suçları yasaklayan tüm uluslararası yasa ve anlaşmaları ihlalinden dolayı sorumlu tutulması çağrısında bulunuldu.

Bakanlık önceki açıklamasında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurduğunu, ölü ve yaralıların olduğunu bildirmişti.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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