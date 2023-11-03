İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in gazetecileri de hedef alan saldırılarına tepki:

Belediyelerden İsrail ürünlerine boykot kararı
Belediyelerden İsrail ürünlerine boykot kararı
'Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür'
'Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür'
'Yurtlarımızda denetimleri daha da yoğunlaştıracağız'
'Yurtlarımızda denetimleri daha da yoğunlaştıracağız'
'Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada'
'Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada'
Engin ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı
Engin ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı
Bakan Göktaş'tan 'Sakla Beni' dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama
Bakan Göktaş'tan 'Sakla Beni' dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama
Dolar haftayı rekorla kapattı
Dolar haftayı rekorla kapattı
Fitch Ratings, Türkiyenin orta vadeli büyüme tahminini yüzde 4,1'e yükseltti
Fitch Ratings, Türkiyenin orta vadeli büyüme tahminini yüzde 4,1'e yükseltti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
Gençlik Bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Gençlik Bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TDT Astana Bildirisi'nde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuldu
TDT Astana Bildirisi'nde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuldu
Bakanlıktan 'emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesi' haberine yalanlama
Bakanlıktan 'emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesi' haberine yalanlama
Sıfır otoda en düşük MTV 3 bin 359 lira olacak
Sıfır otoda en düşük MTV 3 bin 359 lira olacak
1 Kasım'da yürürlüğe girdi: 2 günde binlerce ilan geri çekildi
1 Kasım'da yürürlüğe girdi: 2 günde binlerce ilan geri çekildi
İBB kameralarıyla yatak odalarını dikizleyen 3 personele dava
İBB kameralarıyla yatak odalarını dikizleyen 3 personele dava
Bakan Yumaklı paylaştı: Türkşeker 115 sürekli işçi alacak
Bakan Yumaklı paylaştı: Türkşeker 115 sürekli işçi alacak
Danıştay'dan göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına dair açıklama
Danıştay'dan göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına dair açıklama
Bakan Tunç: 2024 yılından itibaren hukuk mesleklerine giriş sınavı yapılacak
Bakan Tunç: 2024 yılından itibaren hukuk mesleklerine giriş sınavı yapılacak
İstanbul için anketlerde Murat Kurum ismi öne çıkıyor
İstanbul için anketlerde Murat Kurum ismi öne çıkıyor
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için 'konaklama genelgesi'
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için 'konaklama genelgesi'
Vergi, harç ve cezalar 2024'te ne kadar artacak?
Vergi, harç ve cezalar 2024'te ne kadar artacak?
Ekimde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Bak'tan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dair açıklama
Bakan Bak'tan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dair açıklama
TÜİK'e göre ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK'e göre ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı 3 ay mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı 3 ay mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için ilkeli bir tavır sergiledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için ilkeli bir tavır sergiledik
Saadet ve Gelecek partili milletvekili heyeti Gazze için yola çıktı
Saadet ve Gelecek partili milletvekili heyeti Gazze için yola çıktı
Bakan Bolat açıkladı: 'Fahiş fiyat'a kapatma cezası geliyor
Bakan Bolat açıkladı: 'Fahiş fiyat'a kapatma cezası geliyor
'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'
'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'
Genç Memur-Sen Genel Başkanı: Filistin Direnişini Destekliyoruz
Genç Memur-Sen Genel Başkanı: Filistin Direnişini Destekliyoruz
Ana sayfaHaberler Siyasi

İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in gazetecileri de hedef alan saldırılarına tepki:

"7 Ekim'den bu yana yaklaşık 38 meslektaşımız hayatını kaybetti. Bu eşi benzeri görülmemiş bir rakamdır. Dehşet verici bu rakamın sebebi açıkça İsrail'in dünyayı sahada olup biten gerçeklerden mahrum bırakmaya yönelik yürüttüğü sistematik kampanyadır. Bu terörün durması gerekiyor"- "İsrail'i bir kez daha gazetecilere ve sivillere karşı yürüttüğü sistematik saldırı kampanyasını sonlandırmaya çağırıyoruz. Sahadan gerçekleri dünyaya aktarmaya çalışan tüm meslektaşlarımızı susturma çabalarını kınıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 22:08, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 22:09
Yazdır
İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in gazetecileri de hedef alan saldırılarına tepki:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 38 gazetecinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Dehşet verici bu rakamın sebebi açıkça İsrail'in dünyayı sahada olup biten gerçeklerden mahrum bırakmaya yönelik yürüttüğü sistematik kampanyadır. Bu terörün durması gerekiyor." çağrısında bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, Filistinli muhabir Muhammed Ebu Hattab'ın İsrail'in hain saldırısında ailesinden 11 kişiyle öldürülmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Acımasız saldırının Hattab'ın televizyonda canlı yayına bağlanmasından sadece yarım saat sonra meydana geldiğini aktaran Altun, bu alçak saldırıda katledilen kişilerin tüm sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

İsrail'in gazetecileri kasıtlı olarak hedef almasının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Altun, "7 Ekim'den bu yana yaklaşık 38 meslektaşımız hayatını kaybetti. Bu eşi benzeri görülmemiş bir rakamdır. Dehşet verici bu rakamın sebebi açıkça İsrail'in dünyayı sahada olup biten gerçeklerden mahrum bırakmaya yönelik yürüttüğü sistematik kampanyadır. Bu terörün durması gerekiyor. Batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Altun, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarının, binlerce masumun ölümüne sebebiyet verip, adeta kıyamet sahneleri yaşattığına işaret ederek, "Kayıp canların büyük çoğunluğunu çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler oluşturuyor. Gazzelilerin bu şekilde insandışılaştırılması hayal bile edilemeyecek boyutlara ulaştı. İsrail görevlerini ifa etmeye çalışan gazetecilere utanmadan saldırarak sahadan gelen gerçek sesleri susturmaya çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Uluslararası toplum bu saldırılara karşı kayıtsız kalamaz"

Basın özgürlüğü ve doğru bilgiye ulaşma hakkının, İsrailli yetkililer için hiçbir anlam ifade etmediğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Görünen o ki basın özgürlüğü ve doğru bilgiye ulaşma hakkı İsrailli yetkililer için hiçbir anlam ifade etmiyor. Açık bir şekilde olayların yalnızca kendi tasvirlerinin ve versiyonlarının yayılmasını istiyorlar. Uluslararası toplum, İsrail'in basına yönelik bu saldırılarına karşı ne yazık ki sessiz kaldı. Birçok meslektaşımız için artık çok geç olsa bile uluslararası toplum bu saldırılara karşı kayıtsız kalamaz.

İsrail'i bir kez daha gazetecilere ve sivillere karşı yürüttüğü sistematik saldırı kampanyasını sonlandırmaya çağırıyoruz. Sahadan gerçekleri dünyaya aktarmaya çalışan tüm meslektaşlarımızı susturma çabalarını kınıyoruz."

Altun, yakınlarını kaybedenlere taziyelerini ileterek, "Kaybedilen tüm masum canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Onların acısını yaşarken adalet ve hakikat için mücadelemizi sürdüreceğimize söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber