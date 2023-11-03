Bakan Koca'dan, İsrail'in Gazze'de yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırısına tepki

Belediyelerden İsrail ürünlerine boykot kararı
Belediyelerden İsrail ürünlerine boykot kararı
'Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür'
'Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür'
'Yurtlarımızda denetimleri daha da yoğunlaştıracağız'
'Yurtlarımızda denetimleri daha da yoğunlaştıracağız'
'Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada'
'Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada'
Engin ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı
Engin ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı
Bakan Göktaş'tan 'Sakla Beni' dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama
Bakan Göktaş'tan 'Sakla Beni' dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama
Dolar haftayı rekorla kapattı
Dolar haftayı rekorla kapattı
Fitch Ratings, Türkiyenin orta vadeli büyüme tahminini yüzde 4,1'e yükseltti
Fitch Ratings, Türkiyenin orta vadeli büyüme tahminini yüzde 4,1'e yükseltti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
Gençlik Bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Gençlik Bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TDT Astana Bildirisi'nde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuldu
TDT Astana Bildirisi'nde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuldu
Bakanlıktan 'emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesi' haberine yalanlama
Bakanlıktan 'emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesi' haberine yalanlama
Sıfır otoda en düşük MTV 3 bin 359 lira olacak
Sıfır otoda en düşük MTV 3 bin 359 lira olacak
1 Kasım'da yürürlüğe girdi: 2 günde binlerce ilan geri çekildi
1 Kasım'da yürürlüğe girdi: 2 günde binlerce ilan geri çekildi
İBB kameralarıyla yatak odalarını dikizleyen 3 personele dava
İBB kameralarıyla yatak odalarını dikizleyen 3 personele dava
Bakan Yumaklı paylaştı: Türkşeker 115 sürekli işçi alacak
Bakan Yumaklı paylaştı: Türkşeker 115 sürekli işçi alacak
Danıştay'dan göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına dair açıklama
Danıştay'dan göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına dair açıklama
Bakan Tunç: 2024 yılından itibaren hukuk mesleklerine giriş sınavı yapılacak
Bakan Tunç: 2024 yılından itibaren hukuk mesleklerine giriş sınavı yapılacak
İstanbul için anketlerde Murat Kurum ismi öne çıkıyor
İstanbul için anketlerde Murat Kurum ismi öne çıkıyor
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için 'konaklama genelgesi'
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için 'konaklama genelgesi'
Vergi, harç ve cezalar 2024'te ne kadar artacak?
Vergi, harç ve cezalar 2024'te ne kadar artacak?
Ekimde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Bak'tan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dair açıklama
Bakan Bak'tan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dair açıklama
TÜİK'e göre ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK'e göre ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı 3 ay mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı 3 ay mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için ilkeli bir tavır sergiledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için ilkeli bir tavır sergiledik
Saadet ve Gelecek partili milletvekili heyeti Gazze için yola çıktı
Saadet ve Gelecek partili milletvekili heyeti Gazze için yola çıktı
Bakan Bolat açıkladı: 'Fahiş fiyat'a kapatma cezası geliyor
Bakan Bolat açıkladı: 'Fahiş fiyat'a kapatma cezası geliyor
'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'
'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'
Genç Memur-Sen Genel Başkanı: Filistin Direnişini Destekliyoruz
Genç Memur-Sen Genel Başkanı: Filistin Direnişini Destekliyoruz
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Koca'dan, İsrail'in Gazze'de yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırısına tepki

"Bu hedef gözetmeyen saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep ediyoruz"- "Biz, durumu kritik olan Gazzeli kardeşlerimizi tedaviye ulaşabilmeleri için ülkemize transfer etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 22:33, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 22:16
Yazdır
Bakan Koca'dan, İsrail'in Gazze'de yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırısına tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze'de hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırılarına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İçinde hasta ve yaralılar olan ambulansların saldırıya uğradığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı? İsrail'in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik utanç verici, insanlık dışı olmakla bile tarif edilemeyecek saldırıları devam ediyor. Bugün, durumları kritik olan, Refah sınır kapısından Mısır'a transfer edilmeyi bekleyen hastalar ve yaralılar, Şifa Hastanesi önünde transfer için gelen ambulansların içerisinde saldırıya uğradılar.

Biz, durumu kritik olan Gazzeli kardeşlerimizi tedaviye ulaşabilmeleri için ülkemize transfer etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu hedef gözetmeyen saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber