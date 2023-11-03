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Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti- Süper Lig'de üst üste 10. galibiyetini elde eden Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini de 22 maça çıkardı- Sakatlık geçiren Muslera, maça devam edemedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 22:50, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 22:43
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Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisine devam etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Wilfried Zaha atarken, Kasımpaşa'nın golünü ise Kenneth Omeruo kaydetti.

Karşılaşmanın ardından üç puanın sevincini taraftarlarıyla paylaşan Galatasaray'da galibiyet "üçlü"sünü Zaha çektirdi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 31'e çıkartarak, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı takım, lig tarihinde 11. maçlar itibarıyla en yüksek puana bu sezon ulaştı.

Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı takım ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Bayern Münih ile yapacağı maç öncesinde de moral buldu.

- Galibiyet serisini 10 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 17 maçında yenilmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, birinde berabere kaldı.

- Sahasında yenilgiyi unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

- İlk yarıda yine gol yemedi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 maçta da ilk yarılarda rakiplerine gol şansı tanımadı.

Bu sezon lig müsabakalarının ilk yarılarında 9 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin ise skor üretmesine müsaade etmedi.

Galatasaray, 1978-1979 sezonundan bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 11 maçında ilk yarılarda gol yemeyen ilk takım oldu. Trabzonspor, söz konusu sezonda ilk 16 maçında ilk devrelerde rakiplerine gol fırsatı vermemişti.

- Zaha gol sayısını 4 yaptı

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı forma altında resmi maçlarda gol sayısını 4'e çıkardı.

Fildişi Sahilli futbolcu, daha önce Süper Lig'deki MKE Ankaragücü ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United müsabakalarında birer kez topu filelere göndermişti.

- Muslera sakatlandı

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Kasımpaşa atağında ceza sahasında topu kurtardığı pozisyonda Mamadou Fall ile çarpışarak yerde kalan Uruguaylı kaleciye ilk müdahale saha içinde yapıldı.

Sol dirseğinden geçirdiği sakatlık sebebiyle oyuna devam edemeyen Muslera'nın yerine 59. dakikada Günay Güvenç kaleye geçti.

Günay Güvenç, sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.

Bu arada karşılaşmayı 44 bin 441 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.

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