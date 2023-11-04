4 Kasım 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
4 Kasım 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Ekli listede yer alan Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.2
Diyanet İşleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu Üyeliğine, 633 sayılı Kanunun 5 inci, 2547 sayılı Kanunun 38 inci ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Halit ÇALIŞ görevlendirilmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine, 633 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nurettin Muhtar ACAR atanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine devam eden Şeyda KUTSİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Çiğdem KONCA 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince eldi listede yer alan Vergi Müfettişleri atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Mustafa Serhat KOÇAK atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı;
- Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur AZADE,
- Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan YEMİŞ,
- Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra ALEMDAROĞLU,
- Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz EKİCİ,
görevden alınmış,
- Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs BAŞTÜRK,
- Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İPEKDAL,
- Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bülent AVNAMAK,
- Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat PEKERGİN,
- Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ayhan GÖK,
- Edime İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Kemal SOYTÜRK, atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa Muharrem TÜFEKÇİ atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Merve NALBANTOĞLU atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş İsmail Serhat KONYA atanmıştır.
3 Kasım 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI