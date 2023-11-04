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Ankara'da 'Filistin İçin Özgürlük Konvoyu' için program düzenlendi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu", Ankara'ya ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 07:36, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 07:48
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Ankara'da 'Filistin İçin Özgürlük Konvoyu' için program düzenlendi

İHH Ankara şubesince Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kuzey Ankara Kampüsü salonunda konvoy için Filistin etkinliği düzenlendi.

Programda konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail saldırıları altında olan Gazzelilere sınır kapısını açmayan Mısır yönetimini eleştirdi.

Mavi Marmara seferine çıkarken eleştirildiklerinin, şimdi de İncirlik üssüne giderken benzer tepkileri aldıklarını söyleyen Yıldırım, Mavi Marmara'nın seferinin zafere ulaştığını, Filistin konvoyunun aynı sonuca ulaşmasını ümit ettiklerini belirtti.

Amerikan topraklarının da Siyonistler tarafından işgal edildiğini ifade eden Yıldırım, Amerika'nın dünyada 800'den fazla üs kurduğunu ve dünyayı tamamen ele geçirmek istediğini dile getirdi.

Gazze için gemi hazırlama kampanyası başlattıklarını bildiren Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanım insanların senden beklentileri gerekirse donanmayı harekete geçirip insani yardım gemilerine eşlik ederek Gazze'ye yardım götürmek ve hastane gemisiyle oradaki yaralıları alıp ülkemize getirmektir." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için herkesi İncirlik üssüne davet eden Yıldırım, Kürecik ve İncirlik üslerinin kapatılması gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Abdurrezzak Ateş de Gazze'de katliam yapan İsrail'e destek veren marka ve kuruluşları boykot etme çağrısında bulundu.

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