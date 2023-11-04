Galatasaray'dan Fernando Muslera açıklaması

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada,

"Fernando Muslera'nın bugün yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.

Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır." denildi.

Muslera, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.