Konya Adliyesi'nden firar eden hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de firar eden hükümlü Serdar A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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