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Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara'yı istiyor: İlk hedef, kaybedilen belediyeler

Yerel seçimler için iki defa bir araya gelen AK Parti ve MHP heyetleri, 31 Mart için strateji ve yol haritasını belirliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 08:45, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 08:46
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Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara'yı istiyor: İlk hedef, kaybedilen belediyeler

Cumhur İttifakı mahalli seçim çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti ve MHP tarafından 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek seçime yönelik çalışmalar için kurulan ortak heyet şimdiye kadar iki defa bir araya geldi. Altı kişiden oluşan heyette, AK Parti'den Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz ile Ali İhsan Yavuz bulunurken, MHP'den ise Genel Başkan yardımcıları Feti Yıldız ve Sadir Durmaz ile Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül yer alıyor. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmesi beklenen heyetin, haftada en az bir kez görüşeceği belirtiliyor.

HÜDA PAR İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan HÜDA PAR yönetiminin geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezine gelerek, seçim işleri başkanlığı ile görüştüğü öğrenildi. Görüşmede, 31 Mart yerel seçimlerinde izlenecek strateji ve yol haritası üzerinde durulduğu ifade edildi.

İŞ BİRLİĞİ SEÇENEKLERİ MASADA

Cumhur İttifakı'nın ilk hedefi, aralarında İstanbul ve Ankara'nın olduğu 2019 yerel seçimlerinde muhalefetin yönetimine geçen belediyeler. Her parti kendi çalışmasını yürütüyor ve raporlarını birbirleri ile paylaşıyor. Partiler arasında iş birliği seçenekleri, başta büyükşehirler olmak üzere, il ve ilçe bazlı ele alınıyor.

EMRAH ÖZCAN-

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