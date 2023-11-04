Kayseri'de kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 18:30, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 18:31
Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi'ndeki apartmanda oturan Ahmet U. ile eşi M.U. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.U. eşini bıçakladı. Ahmet U. olay yerinde hayatını kaybetti.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Gözaltına alınan M.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.