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İlhan Cihaner'den kritik kurultaya dakikalar kala karar

Ana muhalefet partisi CHP'de aylardır beklenen kurultay günü geldi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan tarihi yenilgilerin ardından adeta ikiye bölünen CHP'de bugün kurultaya dakikalar kala şok bir açıklama geldi. Adaylar arasında yer alan eski milletvekili İlhan Cihaner son dakika açıklamasıyla adaylıktan çekildiğini açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 11:22, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 11:24
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İlhan Cihaner'den kritik kurultaya dakikalar kala karar

Son dakika haberleri: Ana muhalefet partisi CHP'nin 38. kurultayı bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek. CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Özgür Özel ve Örsan Kunter Öymen yarışacak.

Daha önce adaylığını açıklayan eski milletvekili İlhan Cihaner bugün kurultaya dakikalar kala sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini açıkladı. Cihaner yaptığı açıklamada, "Bu anti demokratik yarışın parçası olmayı reddediyoruz" dedi.

Cihaner'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Kamuoyuna ve 38. Kurultay delegelerine, CHP'nin değerli üyelerine

Partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. Kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici bir dönüşümün ve yeniden inşanın boğulduğu bir açmaza mahkum edilmiştir.

Siyasi yaklaşımların tartışılması, yetkin kadroların belirlenmesi yerine belediye olanaklarının yarıştırıldığı çirkin bir ortam yaratılmıştır. Öte yandan yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı "siyasetsiz" bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. "Vatan Cephesi" katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki "diğer adaylara imza desteği verileceği" dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir.

BU ANTİ DEMOKRATİK, SİYASETSİZ VE KİŞİLERE İNDİRGENMİŞ YARIŞIN PARÇASI OLMAYI REDDEDİYORUZ!

Bize imza ve omuz veren tüm yoldaşlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Yolumuz uzun ve meşakkatli. Çoğu büyük mücadelelerden gelen Kurultay Delegelerimizin tüm bu anti demokratik koşullara rağmen en doğruyu tercih edeceklerine dair umudumuzu diri tutuyoruz.

Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşasın Cumhuriyet! Gelecek İçin Biz

İlhan Cihaner

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