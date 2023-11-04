Antalya'da alev alan teknenin sahibi yanarak öldü

Aslan'ın annesi, "Oğlum, nasıl gidersin" diye gözyaşı dökerek, cenaze aracının peşinden ayrılmadı.

Teknede inceleme yapan polis ekipleri, yanmış bir ceset buldu. Savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin Ali Aslan'a ait olduğu tespit edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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