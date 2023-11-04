Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı'nın sahte olduğunu bildirdi

Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum
Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum
Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!
Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!
'Yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz'
'Yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de garantör ülke rolünü üstlenebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de garantör ülke rolünü üstlenebiliriz
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Kurultay Salonu'na geldiler
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Kurultay Salonu'na geldiler
Nebi Hatiboğlu, olumsuz yanıt alınca istifa etmiş. İşte kulislerde konuşulan
Nebi Hatiboğlu, olumsuz yanıt alınca istifa etmiş. İşte kulislerde konuşulan
Bakanlıktan tüketici ve satıcılara uyarı! 'Efsane Kasım'da indirimlere dikkat
Bakanlıktan tüketici ve satıcılara uyarı! 'Efsane Kasım'da indirimlere dikkat
KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı
KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! Ölenler ve yaralılar var
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! Ölenler ve yaralılar var
Öğretmen Akademilerinde ilk ders Bakan Tekin'den
Öğretmen Akademilerinde ilk ders Bakan Tekin'den
Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara'yı istiyor: İlk hedef, kaybedilen belediyeler
Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara'yı istiyor: İlk hedef, kaybedilen belediyeler
İsimsiz ilana yer yok: İnternette 'Serdar Bey' dönemi kapandı
İsimsiz ilana yer yok: İnternette 'Serdar Bey' dönemi kapandı
Evlilik kredisine enflasyon ayarı
Evlilik kredisine enflasyon ayarı
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 18 şüpheli adliyede
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 18 şüpheli adliyede
Konya Adliyesi'nden firar eden hükümlü yakalandı
Konya Adliyesi'nden firar eden hükümlü yakalandı
Belediyelerden İsrail ürünlerine boykot kararı
Belediyelerden İsrail ürünlerine boykot kararı
'Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür'
'Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür'
'Yurtlarımızda denetimleri daha da yoğunlaştıracağız'
'Yurtlarımızda denetimleri daha da yoğunlaştıracağız'
'Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada'
'Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada'
Engin ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı
Engin ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı
Bakan Göktaş'tan 'Sakla Beni' dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama
Bakan Göktaş'tan 'Sakla Beni' dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama
Dolar haftayı rekorla kapattı
Dolar haftayı rekorla kapattı
Fitch Ratings, Türkiyenin orta vadeli büyüme tahminini yüzde 4,1'e yükseltti
Fitch Ratings, Türkiyenin orta vadeli büyüme tahminini yüzde 4,1'e yükseltti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
Gençlik Bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Gençlik Bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TDT Astana Bildirisi'nde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuldu
TDT Astana Bildirisi'nde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuldu
Bakanlıktan 'emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesi' haberine yalanlama
Bakanlıktan 'emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesi' haberine yalanlama
Sıfır otoda en düşük MTV 3 bin 359 lira olacak
Sıfır otoda en düşük MTV 3 bin 359 lira olacak
1 Kasım'da yürürlüğe girdi: 2 günde binlerce ilan geri çekildi
1 Kasım'da yürürlüğe girdi: 2 günde binlerce ilan geri çekildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı'nın sahte olduğunu bildirdi

"Vatandaşlarımızın dijital platformlarda karşılaştığı, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı' doğru değildir"- "Dolandırıcılık maksadıyla, görüntülere Türkiye Petrolleri logosu eklenmiş, görüntülere eklenen ses, yapay zeka ile üretilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın görüntülerdeki gibi bir açıklaması yoktur"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 14:33, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 14:35
Yazdır
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı'nın sahte olduğunu bildirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı dijital platformlarda yer alan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı"nın doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dijital platformlarda karşılaştığı, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı' doğru değildir." bilgisine yer verildi.

Sahte reklam filminde kullanılan görüntülerin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerikan TV kanalı PBS'ye 18 Eylül'de yaptığı açıklamalardan alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık maksadıyla, görüntülere Türkiye Petrolleri logosu eklenmiş, görüntülere eklenen ses yapay zeka ile üretilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın görüntülerdeki gibi bir açıklaması yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmeyiniz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber