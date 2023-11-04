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İzmir'de 37 yıl önce askerlik yapanlar 10. kez buluştu

İzmir Gaziemir Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı Destek Kıtaları Özel Ulaştırma Oto Bölüğü'nde 1986-1991 yılları arasında askerlik yapan 70 arkadaş, 10. kez Antalya'nın Alanya ilçesinde buluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 15:55, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 16:02
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İzmir'de 37 yıl önce askerlik yapanlar 10. kez buluştu

Türkler Mahallesi'nde Numa Bay Exclusive Otel'de aileleriyle bir araya gelen 68 er ve erbaş ile 2 subay asker arkadaş, 10. buluşma yılında katılım belgesi aldı.

Ardından otelin futbol sahasında içtimaya çıkan eski askerler, şehitler ve gaziler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Emekli Ulaştırma Binbaşı Mehmet Maraba, gazetecilere, 37 yıl önce tanıştıkları askerlerle bir aile olduklarını söyledi.

O yıllarda başlayan arkadaşlık, dostluk, silah arkadaşlığının çok sağlam temellerle kurulduğunu anlatan Maraba, "37 sene sonra yine aynı duyguları, aynı sevgiyi, aynı arkadaşlığı, aynı yoldaşlığı yaşıyoruz. Onun için benim arkadaşlarımın hepsi özeldir. O zaman da kendilerine söylüyordum. Hepiniz birer pırlantasınız, seçilmiş insanlarsınız. Anne ve babalarının emekleriyle büyümüş, Türk gelenek, görenek, örf ve adetlerimize göre büyümüş mükemmel arkadaşlarımla bir daha görmekten mutlu oldum. Onlarla gurur duyuyorum. Onları çok seviyorum. Sağlığımız el verdiği sürece inşallah 20 yılı, 30 yılı temennimiz kutlamak, hep birlikte olmak." dedi.

Emekli asker Sacit Yılmaz da yıllar önce kışladaki arkadaşlığın büyük bir aileye dönüştüğünü aktararak, bundan çok mutlu olduğunu belirtti.

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