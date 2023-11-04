Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum. Filistin Devleti kurulmadan oradaki akan kan durmaz. Biz de bunu savunmaya devam edeceğiz ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu bebek katillerinin de uluslararası ceza mahkemesinin önüne, önünde sonunda çıkarılmasını inşallah sağlayacağız." dedi.

Tunç, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Filistin'de Soykırım: Tarihi Süreç-Hukuki Tahlil ve Çözüm Önerileri" sempozyumuna katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin ulusal ve uluslararası tüm hukuk kanallarıyla mücadele edeceklerini, Filistinlilere her türlü hukuki desteği vereceklerini söyledi.

İsrail'in dünya savaş tarihindeki en kötü, en acımasız saldırılardan birini gerçekleştirdiğini aktaran Tunç, "Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor, katliam yaşanıyor. Savaş suçu bile demek hafif kalıyor. Soykırım işleniyor. İnsanlık suçunun en ağır şekli, insanlığın gözü önünde işleniyor. Sivillere, çocuklara bomba yağdırılıyor. 10 bine yakın kişi şehit oldu, çoğu çocuk ve kadın." diye konuştu.

- "Filistin Devleti kurulmadan oradaki akan kan durmaz"

Tunç, uluslararası hukuk ve barış sisteminin, İsrail'in saldırılarını durdurmak için işlevsiz kaldığını, Birleşmiş Milletler (BM) dahil birçok kurumun revizyon edilmesi gerektiğinin bir kez daha gözler önüne serildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının dünyaya duyurulacağını söylediğini hatırlatan Tunç, "Türkiye'nin bu dramın ve suçun duyurulması için gayretleri aralıksız sürüyor. Cumhurbaşkanımız dün Astana'da, yine daha önce de devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla 30'a yakın görüşme gerçekleştirdi. Oradaki akan kanın durdurulması noktasında büyük gayretli çabalar var. Çocukların katledilmemesi için büyük gayret ve çabaları var." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, BM'de uzun yıllardan beri akan kanın durdurulması, sivil katliamlarına son verilmesi ve kalıcı barış için defalarca karar alındığını, fakat İsrail'in bu kararlara rağmen suç işlemeye devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in saldırılarının durdurulması için Türkiye'nin birçok alanda çalışmalar yürüttüğünü aktaran Tunç, "Bir Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum. Filistin Devleti kurulmadan oradaki akan kan durmaz. Biz de bunu savunmaya devam edeceğiz ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu bebek katillerinin de uluslararası ceza mahkemesinin önüne, önünde sonunda çıkarılmasını inşallah sağlayacağız." diye konuştu.

- "Savaş suçu işleyenlerin cezalandırılması için çalışmalar yapıyoruz"

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı da İsrail'in saldırılarını kınayarak, savaş suçlarına yönelik hukuki yaptırım için baro olarak çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Saldırıların dünya tarihine geçtiğini belirten Şamlı, "Son 25 günde insanlık on bin defa öldürüldü. İsrail yalnızca çocukları, kadınları, sivilleri katletmiyor. İsrail aynı zamanda insani, ahlaki ve dini değerlere saldırıyor. Okulları bombalıyor, hastaneleri bombalıyor, camileri, kiliseleri bombalıyor. Gazze'de yaşanan asla bir savaş değildir. Gazze'de yaşanan açıkça bir soykırımdır. " şeklinde konuştu.

Şamlı, Gazze'ye yönelik saldırılarda savaş suçu işleyenlerin cezalandırılması için çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Şu anda milli mevzuatımız da bu buna uygundur. Uluslararası hukuk mercilerinde de Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu katiller hakkında yakalama ve tutuklama kararları çıkarılması için mücadelemiz devam ediyor." diye konuştu.

Gün boyun sürecek sempozyumda, "Soykırımın Hukuki Tahlili" ve "Soykırımın Tarihi Süreci" oturumlarında birçok katılımcı konuşma yapacak.

Sempozyuma, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, baro avukatları, yargı mensupları ile çok sayıda insan hakları aktivisti de katıldı.