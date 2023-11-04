Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırıldığını açıkladı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 15:39, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 15:45
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırılması kararlaştırılmıştır." denildi.