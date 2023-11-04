Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 18:46, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 18:46
Bencik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak havadan, 17 arazöz, su tankeri ve söndürme ekipleri ve itfaiye ekipleri karadan müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.