Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak havadan, 17 arazöz, su tankeri ve söndürme ekipleri ve itfaiye ekipleri karadan müdahale etti.

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