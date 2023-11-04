Çanakkale'de orman yangını

Ekipler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ilgardere mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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