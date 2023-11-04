Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 29 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 16:33, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 16:34
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 435 gram sentetik uyuşturucu, 285 sentetik ecza hapı, 106,66 gram esrar, 2 sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ile 2 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından 29 şüpheli gözaltına alındı.