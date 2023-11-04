İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 46 gazeteci öldü

Hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bombardımanlarında hayatını kaybeden basın mensuplarının ailelerine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı dilendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 46 gazetecinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, söz konusu gazetecilerden bazılarının bombardıman nedeniyle evlerinin yıkılması sonucu aileleriyle beraber can verdiği belirtildi.

İsrail'in, Filistin halkına yönelik katliamları ve soykırımları duyuran Filistin basınını yok etmek amacıyla kasten Filistin medya kurumlarının bulunduğu binaları yıktığı, basın mensuplarını öldürdüğü, gözaltına aldığı, gazetecilerin evlerini kasıtlı olarak hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "İşgalcilerin, genelde Filistinli sivillere, özelde basın mensuplarına karşı işlediği suçlar, kanlı işgali, Filistinli gazetecilere yönelik sistematik terörü yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli basın mensuplarına yönelik bu savaş suçu sayılan suçları nedeniyle İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiği vurgulanan açıklamada, hayatını kaybeden 4'ü kadın 46 gazetecinin isimlerine de yer verildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.