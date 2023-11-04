İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 46 gazeteci öldü

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Van'da bir asker şehit oldu
Van'da bir asker şehit oldu
Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz
Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz
Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi
Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi
Gazze'de bir hastanenin daha jeneratörleri durdu
Gazze'de bir hastanenin daha jeneratörleri durdu
Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum
Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum
Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!
Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!
'Yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz'
'Yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de garantör ülke rolünü üstlenebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de garantör ülke rolünü üstlenebiliriz
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Kurultay Salonu'na geldiler
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Kurultay Salonu'na geldiler
Nebi Hatiboğlu, olumsuz yanıt alınca istifa etmiş. İşte kulislerde konuşulan
Nebi Hatiboğlu, olumsuz yanıt alınca istifa etmiş. İşte kulislerde konuşulan
Bakanlıktan tüketici ve satıcılara uyarı! 'Efsane Kasım'da indirimlere dikkat
Bakanlıktan tüketici ve satıcılara uyarı! 'Efsane Kasım'da indirimlere dikkat
KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı
KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! Ölenler ve yaralılar var
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! Ölenler ve yaralılar var
Öğretmen Akademilerinde ilk ders Bakan Tekin'den
Öğretmen Akademilerinde ilk ders Bakan Tekin'den
Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara'yı istiyor: İlk hedef, kaybedilen belediyeler
Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara'yı istiyor: İlk hedef, kaybedilen belediyeler
İsimsiz ilana yer yok: İnternette 'Serdar Bey' dönemi kapandı
İsimsiz ilana yer yok: İnternette 'Serdar Bey' dönemi kapandı
Evlilik kredisine enflasyon ayarı
Evlilik kredisine enflasyon ayarı
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 18 şüpheli adliyede
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 18 şüpheli adliyede
Konya Adliyesi'nden firar eden hükümlü yakalandı
Konya Adliyesi'nden firar eden hükümlü yakalandı
Belediyelerden İsrail ürünlerine boykot kararı
Belediyelerden İsrail ürünlerine boykot kararı
'Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür'
'Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür'
'Yurtlarımızda denetimleri daha da yoğunlaştıracağız'
'Yurtlarımızda denetimleri daha da yoğunlaştıracağız'
'Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada'
'Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada'
Engin ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı
Engin ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı
Bakan Göktaş'tan 'Sakla Beni' dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama
Bakan Göktaş'tan 'Sakla Beni' dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama
Dolar haftayı rekorla kapattı
Dolar haftayı rekorla kapattı
Fitch Ratings, Türkiyenin orta vadeli büyüme tahminini yüzde 4,1'e yükseltti
Fitch Ratings, Türkiyenin orta vadeli büyüme tahminini yüzde 4,1'e yükseltti
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Dünya

İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 46 gazeteci öldü

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 46 gazetecinin öldüğünü duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 17:52, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 17:53
Yazdır
İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 46 gazeteci öldü

Hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bombardımanlarında hayatını kaybeden basın mensuplarının ailelerine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı dilendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 46 gazetecinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, söz konusu gazetecilerden bazılarının bombardıman nedeniyle evlerinin yıkılması sonucu aileleriyle beraber can verdiği belirtildi.

İsrail'in, Filistin halkına yönelik katliamları ve soykırımları duyuran Filistin basınını yok etmek amacıyla kasten Filistin medya kurumlarının bulunduğu binaları yıktığı, basın mensuplarını öldürdüğü, gözaltına aldığı, gazetecilerin evlerini kasıtlı olarak hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "İşgalcilerin, genelde Filistinli sivillere, özelde basın mensuplarına karşı işlediği suçlar, kanlı işgali, Filistinli gazetecilere yönelik sistematik terörü yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli basın mensuplarına yönelik bu savaş suçu sayılan suçları nedeniyle İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiği vurgulanan açıklamada, hayatını kaybeden 4'ü kadın 46 gazetecinin isimlerine de yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber