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DSÖ: Gazze'de hastanelere düzenlenen saldırıları kınıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de 3 Kasım'da Kudüs, Endonezya ve Şifa hastaneleri yakınlarına düzenlenen saldırıları kınadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 18:33, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 18:41
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DSÖ: Gazze'de hastanelere düzenlenen saldırıları kınıyoruz

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesinin girişinde saldırı meydana geldiği sırada ambulansların, ağır yaralı ve hastaları Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelere tahliye ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu saldırıda ilk bilgilere göre 13 kişi öldü, 60'tan fazla kişi de yaralandı. Hastane altyapısı ve bir ambulansta hasar oluştu." ifadeleri yer aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığının bu saldırı öncesinde yaralı ve hastaları hastaneden taşıyan ambulans konvoyunun güvenli geçişi için çağrıda bulunduğu da belirtilen açıklamada, hastaların, yatak kapasitesinin aşılması ve binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran Şifa Hastanesi üzerindeki yükü azaltmak amacıyla sevk edildiği de kaydedildi.

Açıklamada, aynı gün Kudüs Hastanesinde en az 21 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan iki saldırı ve Endonezya Hastanesi yakınlarında başka bir saldırının daha bildirildiği belirtildi.

DSÖ'nün, Gazze'de 3 Kasım'da Kudüs, Endonezya ve Şifa hastaneleri yakınlarına düzenlenen saldırıları kınadığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Hastanelerin hedef alınması ve tıbbi malzeme, yakıt ve su gibi temel yardımların ulaştırılmasının kısıtlanması da dahil sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, uluslararası insani hukukun ihlali anlamına gelebilir. DSÖ, tüm sağlık çalışanlarının, hastaların, sağlık ulaşım araçları ve tesislerinin acilen korunması gerektiğini vurgulayarak acil ateşkes çağrısını yineliyor." ifadeleri yer aldı.

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