Malatya'da depreme dayanıklı 400 sosyal konutun temeli atıldı

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Van'da bir asker şehit oldu
Van'da bir asker şehit oldu
Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz
Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz
Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi
Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi
Gazze'de bir hastanenin daha jeneratörleri durdu
Gazze'de bir hastanenin daha jeneratörleri durdu
Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum
Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum
Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!
Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!
'Yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz'
'Yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de garantör ülke rolünü üstlenebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de garantör ülke rolünü üstlenebiliriz
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Kurultay Salonu'na geldiler
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Kurultay Salonu'na geldiler
Nebi Hatiboğlu, olumsuz yanıt alınca istifa etmiş. İşte kulislerde konuşulan
Nebi Hatiboğlu, olumsuz yanıt alınca istifa etmiş. İşte kulislerde konuşulan
Bakanlıktan tüketici ve satıcılara uyarı! 'Efsane Kasım'da indirimlere dikkat
Bakanlıktan tüketici ve satıcılara uyarı! 'Efsane Kasım'da indirimlere dikkat
KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı
KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! Ölenler ve yaralılar var
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! Ölenler ve yaralılar var
Öğretmen Akademilerinde ilk ders Bakan Tekin'den
Öğretmen Akademilerinde ilk ders Bakan Tekin'den
Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara'yı istiyor: İlk hedef, kaybedilen belediyeler
Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara'yı istiyor: İlk hedef, kaybedilen belediyeler
İsimsiz ilana yer yok: İnternette 'Serdar Bey' dönemi kapandı
İsimsiz ilana yer yok: İnternette 'Serdar Bey' dönemi kapandı
Evlilik kredisine enflasyon ayarı
Evlilik kredisine enflasyon ayarı
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 18 şüpheli adliyede
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 18 şüpheli adliyede
Konya Adliyesi'nden firar eden hükümlü yakalandı
Konya Adliyesi'nden firar eden hükümlü yakalandı
Belediyelerden İsrail ürünlerine boykot kararı
Belediyelerden İsrail ürünlerine boykot kararı
'Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür'
'Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür'
'Yurtlarımızda denetimleri daha da yoğunlaştıracağız'
'Yurtlarımızda denetimleri daha da yoğunlaştıracağız'
'Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada'
'Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada'
Engin ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı
Engin ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı
Bakan Göktaş'tan 'Sakla Beni' dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama
Bakan Göktaş'tan 'Sakla Beni' dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama
Dolar haftayı rekorla kapattı
Dolar haftayı rekorla kapattı
Fitch Ratings, Türkiyenin orta vadeli büyüme tahminini yüzde 4,1'e yükseltti
Fitch Ratings, Türkiyenin orta vadeli büyüme tahminini yüzde 4,1'e yükseltti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Malatya'da depreme dayanıklı 400 sosyal konutun temeli atıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Battalgazi Belediyesi tarafından Çamurlu Mahallesi'nde hayata geçirilen proje ile depreme dayanıklı 400 sosyal konutun temeli atıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 19:14, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 19:16
Yazdır
Malatya'da depreme dayanıklı 400 sosyal konutun temeli atıldı

'Asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde 400 sosyal konut için temel atma töreni düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, HÜDA-PAR İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

'İNSANLARI DEPREM ÖLDÜRMEZ, BİNALAR ÖLDÜRÜR'

Törende konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, insanları depremin öldürmediğini binaların öldürdüğünü belirterek; sosyal konut projesi için Battalgazi Belediyesi'ne teşekkür etti. Vali Yazıcı, kentin parmakla gösterilir hale gelmesi hedeflerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Şehrimizi yeniden imar ederken inşallah başta belediyelerimiz olmak üzere tabii ki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve devletimizin diğer kurumları, bu şehri en güzel şekilde imar edecek. Şehrin kalbi olan ticari alanları, 24 binin üstünde devam eden konutlarımızı, hepsini tamamlayarak çok kısa bir sürede bu güzel, bu kadim şehri ayağa kaldıracağız. Kayısısıyla dünyada adını duyuran ama şehirler yarışında bir şehir olmanın, büyük bir şehir olmanın, kaliteli bir şehir olmanın diğer özelliklerini de vücudunda bulunduran Malatya'mız, dünyadaki şehirler yarışında yolculuğuna devam edecek" dedi.

'İMKANI OLMAYAN VATANDAŞLARIMIZI KONUT SAHİBİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise devletin deprem konutlarının inşasına devam ettiğini, yerel yönetimler olarak kendilerinin de çalışma yaptığını, bu atılan temellerin ise 8 şiddetinde meydana gelebilecek depremlere dayanıklı olduğunu kaydederek, "Uzun süredir bu çalışmamızı başlatmıştık. Bugün nasip olursa temelini atmış olacağız. İnşallah tüm ekonomik girdileri belediyemiz tarafından karşılanarak bugün burada, Çamurlu Mahallesi'nde 200 konutumuzun temelini atacağız. Çevre yolunun altında da 200 sosyal konutun temelini atacağız. Burada özellikle depremde hak sahibi olamayan kiracılar ve ev alma imkanı olmayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in, ilçede değişimi ve dönüşümü başlatarak, depreme dayanıklı binalar inşa ederek vatandaşların hizmetine sunmak için projelendirdiği, 200 konutun Çamurlu Mahallesi'nde, 200 konutun da Şehit Fevzi Mahallesi'nde olmak üzere 400 adet sosyal konutun temeli atıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber