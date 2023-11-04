Erdoğan: Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atacağımız adımlarla Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıyacağız" dedi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 20:39, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 21:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Hep beraber el ele vereceğiz. Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız. Yarın hem toplu açılışları gerçekleştireceğiz hem de kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde göreceğiz.
Yerel seçimlerde de Rize merkez olmak üzere ev ev dolaşarak ilçelerimizi de partimize kazandırmanızı istiyorum. Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım istiyorum.