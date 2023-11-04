Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 22:32, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 22:33
İlçeye bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi mevkisinde bulunan trafoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.