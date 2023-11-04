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Asansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı

Muş'ta Sultan Alparslan Kız Yurdu'nda elektrik kesintisi nedeniyle asansörde kalan 3 kız öğrenci, bulundukları yerden çıkarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 23:05, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 23:33
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Asansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, saat 20.55'te GSB Sultan Alparslan Kız Yurdu'nda elektrik kesintisinden dolayı 3 kız öğrenci asansörde kaldı. Yurt personeli, kısa sürede kızları asansörden çıkarmayı başardı. Asansörlerin yeşil etiketli olduğu ve zamanında bakımlarının yapıldığı belirtildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğrenciler, yurdun bahçesinde protesto etti.

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