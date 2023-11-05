Uzaklaştırma kararının bittiği gün katliam yaptı
Bursa'da eşine şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Samet Özdemir, uzaklaştırma kararının bittiği gün katliam yaptı. Önce 4 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğu ile eşini öldürdü, sonra kendini vurdu
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Samet
Özdemir (34), eşi Zeynep Özdemir'e (30) sürekli şiddet uyguluyordu. Şiddet gördüğü
gerekçesiyle kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdan Zeynep Özdemir, oğulları
Metehan (9) ve Batuhan (4) ile birlikte yaşamaya başladı. Uzaklaştırma kararı
önceki gün bitti. Dün saat 01.00 sıralarında eve gelen Samet Özdemir, eşi ile
tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Samet Özdemir, tabancayla önce
iki oğlunu, ardından da eşini vurarak öldürdü. Özdemir daha sonra ise kendini
vurdu.
YARDIM ÇIĞLIĞI
Dün sabah eve gelen Zeynep Özdemir'in annesi, kızı, torunları ve damadının cesetleriyle karşılaştı. Korkunç manzara karşısında yardım çığlıkları atan kadının feryadını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Zeynep Özdemir'in uzaklaştırma kararını uzatmayı düşündüğü, ancak bunu yapamadan öldürüldüğü belirtildi.
MUHARREM DOĞANTEZ