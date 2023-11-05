Uzaklaştırma kararının bittiği gün katliam yaptı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Samet Özdemir (34), eşi Zeynep Özdemir'e (30) sürekli şiddet uyguluyordu. Şiddet gördüğü gerekçesiyle kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdan Zeynep Özdemir, oğulları Metehan (9) ve Batuhan (4) ile birlikte yaşamaya başladı. Uzaklaştırma kararı önceki gün bitti. Dün saat 01.00 sıralarında eve gelen Samet Özdemir, eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Samet Özdemir, tabancayla önce iki oğlunu, ardından da eşini vurarak öldürdü. Özdemir daha sonra ise kendini vurdu.



YARDIM ÇIĞLIĞI



Dün sabah eve gelen Zeynep Özdemir'in annesi, kızı, torunları ve damadının cesetleriyle karşılaştı. Korkunç manzara karşısında yardım çığlıkları atan kadının feryadını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Zeynep Özdemir'in uzaklaştırma kararını uzatmayı düşündüğü, ancak bunu yapamadan öldürüldüğü belirtildi.

MUHARREM DOĞANTEZ