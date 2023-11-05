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Özgür Özel: Salondan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38. Olağan Kurultay'da genel başkanlık görevine seçilen Özgür Özel, "Çok konuşuldu, 'buraya kim kaç milletvekilinin desteğiyle geldi' diye. Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum. Salona il başkanlarımızla girdik. Bu salondan 81 il başkanımızla kol kola omuz omuza çıkıyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 09:18, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 09:17
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Özgür Özel: Salondan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum

CHP'nin 38. Olağan Kurultayında genel başkanlık seçimini 812 oyla Özgür Özel kazandı. Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sonuçlarının açıklanmasının ardından salonda bir teşekkür konuşması yaptı.

"Bu salondan 130 milletvekilimizde el ele, omuz omuza çıkıyorum"

Konuşmasına Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek başlayan Özel, "Böyle bir gecede, bu saatte bu büyük onuru benimle birlikte yaşayan tüm belediyelerimize, tüm CHP'lilere yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir grubu var. Çok konuşuldu, 'buraya kim kaç milletvekilinin desteğiyle geldi' diye. Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum. Salona il başkanlarımıza girdik. Bu salondan 81 il başkanımızla kol kola omuz omuza çıkıyorum. Başkanım müsaade ederse bin 366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sizlere güveniyorum"

Kurultay sonrası hiçbir partiliye kırgınlığı olmadan salondan ayrılacağına söz verdiğini belirten Özel, "Benim süreç boyunca ve bugün istemeden kırdıklarım olduysa affola. Grubumuz pazartesi sabahından itibaren Plan ve Bütçe Komisyonundaki mücadelesini büyük bir enerjiyle ve tek bir grup olarak devam edecek. Bizler hep birlikte beş ay sonraki yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan bir buçuk milyon üyemize diyorum ki, biz cumhuriyeti yüzüncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzde yarından ibaret seferberlik ilan ediyorum. Omuz omuza çalışacağız, elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacağız, yanlarına, yenilerini ekleyecek ve hep birlikte bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyorum. Bunun için de sizlere güveniyorum" dedi.

Deprem bölgesindeki illere ve özellikle Hatay'ı gündemde tutacağını söyleyen Özel, "Örgüte verdiğim bütün sözleri tutacağım" ifadesini kullanarak, 81 il başkanıyla yarınki parti meclisi sürecini görüşmek üzere toplantı düzenleyeceğini ve kendilerini davet ettiğini duyurdu.

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