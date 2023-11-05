Bolu Dağı'nda otobüs alev alev yandı, faciadan dönüldü

CHP'nin koltuktayken kaybeden ilk genel başkanı Kılıçdaroğlu
CHP'nin koltuktayken kaybeden ilk genel başkanı Kılıçdaroğlu
Blinken Türkiye'ye geliyor
Blinken Türkiye'ye geliyor
Çinli otomotiv devi fabrika için o ilden yer bakıyor
Çinli otomotiv devi fabrika için o ilden yer bakıyor
Sanayici ve üretici çalıştıracak eleman bulamıyor
Sanayici ve üretici çalıştıracak eleman bulamıyor
Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi tutuklandı
Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi tutuklandı
CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu
CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu
Asansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı
Asansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı
İstanbul Valiliğinden 'sağanak' uyarısı
İstanbul Valiliğinden 'sağanak' uyarısı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Erdoğan: Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız
Erdoğan: Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e cevap: Keşke yüzüme söyleseydin
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e cevap: Keşke yüzüme söyleseydin
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Öğretmen, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Van'da bir asker şehit oldu
Van'da bir asker şehit oldu
Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz
Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü haline geleceğiz
Gazze'de bir hastanenin daha jeneratörleri durdu
Gazze'de bir hastanenin daha jeneratörleri durdu
Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi geri çağrıldı
Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum
Bakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorum
Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!
Kılıçdaroğlu: Sırtımdan hançerlendim!
'Yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz'
'Yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de garantör ülke rolünü üstlenebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de garantör ülke rolünü üstlenebiliriz
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Kurultay Salonu'na geldiler
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Kurultay Salonu'na geldiler
Nebi Hatiboğlu, olumsuz yanıt alınca istifa etmiş. İşte kulislerde konuşulan
Nebi Hatiboğlu, olumsuz yanıt alınca istifa etmiş. İşte kulislerde konuşulan
Bakanlıktan tüketici ve satıcılara uyarı! 'Efsane Kasım'da indirimlere dikkat
Bakanlıktan tüketici ve satıcılara uyarı! 'Efsane Kasım'da indirimlere dikkat
KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı
KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! Ölenler ve yaralılar var
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! Ölenler ve yaralılar var
Öğretmen Akademilerinde ilk ders Bakan Tekin'den
Öğretmen Akademilerinde ilk ders Bakan Tekin'den
Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara'yı istiyor: İlk hedef, kaybedilen belediyeler
Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara'yı istiyor: İlk hedef, kaybedilen belediyeler
İsimsiz ilana yer yok: İnternette 'Serdar Bey' dönemi kapandı
İsimsiz ilana yer yok: İnternette 'Serdar Bey' dönemi kapandı
Evlilik kredisine enflasyon ayarı
Evlilik kredisine enflasyon ayarı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bolu Dağı'nda otobüs alev alev yandı, faciadan dönüldü

Düzce D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde yolcu otobüsü alev alev yandı. Bazı vatandaşlar kovalarla su getirerek yangını söndürmeye çalıştı, o sırada patlamalar meydana geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 09:30, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 09:53
Yazdır
Bolu Dağı'nda otobüs alev alev yandı, faciadan dönüldü

Yangın, D100 Karayolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ilçesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan 57 FE 678 plakalı yolcu otobüsünün, Bolu Dağı geçişinde bir anda motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Otobüs şoförü dumanları fark ederek, aracı yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki bazı vatandaşlar su dolu kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kaynaşlı ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının ardından otobüs hurda hurda yığını haline gelirken, yol yangın sebebiyle kapanırken uzun araç konvoyu oluştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber