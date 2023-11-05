CHP'nin koltuktayken kaybeden ilk genel başkanı Kılıçdaroğlu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı dün gerçekleşti. Kurultaydaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı. Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı. Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.

Kurultay tarihe geçti

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, genel başkanın değiştiği ilk kurultay olarak tarihe geçti. Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçimindeki yenilginin ardından girdiği ilk kurultayda partisinin sandığından çıkamadı. Böylece, partinin tarihinde de bir ilk yaşanmış oldu ve bir genel başkan kurultayda yarıştığı rakibine yenilerek koltuğundan ayrılmak zorunda kalacak.