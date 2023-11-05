Üç ilde soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki bazı araçların camları buzla kaplandı, park ve bahçelerdeki bitkiler kırağı tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 dereceye düştüğü kentte, bitki ve yapraklar kırağı ile kaplandı.

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma meydana geldi.

Kırağı ile beyaza bürünen arazide bir tilkinin yiyecek aradığı görüldü.

İlçede soğuk nedeniyle camlar ve küçük dereler buzla kaplandı. Keklik Vadisi ve Cıbıltepe Kayak Merkezi kırağıyla beyaza büründü.

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