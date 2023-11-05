Eski İsrail Başbakanı: Dünya kamuoyu artık bizimle değil

"Artık dünya kamuoyu bizimle değil." ifadesini kullanan Bennett, TikTok platformunda, Filistin yanlısı içeriklerin İsrail yanlısı içeriklerden 15 kat fazla olduğunu vurguladı.

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