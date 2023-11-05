Eski İsrail Başbakanı: Dünya kamuoyu artık bizimle değil
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dünya kamuoyunun artık kendilerinden yana olmadığını belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 10:32, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 10:30
Bennett, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin uluslararası arenada durumunun iyi olmadığını dile getirdi.
"Artık dünya kamuoyu bizimle değil." ifadesini kullanan Bennett, TikTok platformunda, Filistin yanlısı içeriklerin İsrail yanlısı içeriklerden 15 kat fazla olduğunu vurguladı.
Bennett, İsrail hükümetine destek amacıyla New York ve Washington'da temaslarda bulunacağını bildirdi.